MERCATO, Attesa Amrabat. In difesa in pole c'è Sagnan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina. Se dovesse salutare Sofyan Amrabat servono due innesti a centrocampo. Chissà che alla fine della fiera Amrabat non si convinca davvero che Firenze è l'unica soluzione favorevole. Se davvero il ventottenne rimanesse, servirebbe un solo colpo a centrocampo. Con Sandi Lovric ed Edoardo Bove possibili candidati (costano circa 12 milioni) più Cesare Casadei e Arthur Melo sullo sfondo (per il primo il Chelsea chiede l'acquisto definitivo, per il secondo c'è il nodo dell'ingaggio).

In difesa la Fiorentina deve accelerare per l'arrivo di un altro centrale, un "incontrista" abile nei duelli individuali che potrebbe essere Modibo Sagnan del Montpellier, la cui richiesta è di 6 milioni. Più defilati Marcos Senesi del Bournemouth e Josip Sutalo dell'Ajax, entrambi ex obiettivi che richiedono un esborso economico maggiore, vale a dire circa 20 milioni. In alternativa piace Joel Matip, ex Liverpool attualmente svincolato e che quindi richiamerebbe un’operazione alla De Gea.