MEDIANA, Barak in bilico, Infantino via. Bianco di rientro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non cambierà poco il centrocampo della Fiorentina rispetto alla passata stagione. L'unico certo della permanenza, afferma La Nazione, rimane Rolando Mandragora. Verrà invece lasciato partire Duncan (non esercitata l'opzione per un altro anno), rientreranno dai prestiti Maxime Lopez e Arthur e così, ci sarà da cercare un regista, un giocatore pensante. Ad ora si accosta Bondo con forza alla Fiorentina: calciatore muscolare, di gamba.

Se non sarà Bondo dovrà arrivare un elemento con quelle caratteristiche. Il numero degli acquisti dipenderà poi dall’esito degli incontri per Bonaventura e Castrovilli. In bilico resta Barak, così come Infantino che dovrà andare a giocare altrove per fare esperienza. Fra i giovani di rientro occhio a Bianco.