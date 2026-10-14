Che fare con De Gea? Possibile addio se arriverà Santiago Beltran

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Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio scrive dell'interessamento da parte della Fiorentina per Santiago Beltran, portiere del River Plate che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2027. Da capire, a quel punto, cosa ne sarebbe di David De Gea. Il classe 1990 ha un accordo biennale con la società viola, che non considera la sua situazione contrattuale prioritaria come era quella di Luca Ranieri (pure lui in scadenza nel 2028 e poi rinnovato).

De Gea non più incedibile?

Nell’arco della stagione verranno fatte delle valutazioni sul suo futuro, ma è chiaro che se il ds Fabio Paratici deciderà di puntare su Beltran lascerà partire l’ex Manchester United il cui stipendio, da 3 milioni netti, pesa nelle casse della famiglia Commisso. Ricordiamo che De Gea allungò di tre anni la sua permanenza a Firenze nel maggio del 2025 quando il club aveva l'opzione di rinnovo annuale. Tempo al tempo: è tutto in divenire.

