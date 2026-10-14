Possibile ritorno al 4-3-3, con Oulai in regia e Fagioli-Ndour mezzali

Possibile ritorno al 4-3-3, con Oulai in regia e Fagioli-Ndour mezzaliFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Vanoli è chiamato a decidere se proseguire con il 4-2-3-1 oppure adottare il più prudente 4-3-3, destinato a trasformarsi in un 4-5-1 in fase difensiva. Una scelta condizionata anche dall’assenza di Atta e dalla necessità di trovare nuove soluzioni per risalire la classifica. Nel 4-2-3-1, il sostituto più naturale è Pedro Gonçalves, che non è ancora partito titolare in campionato. Le sue condizioni sono in crescita, ma manca ancora la tenuta per giocare novanta minuti.

Oulai al centro con Fagioli e Ndour 

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra le alternative c’è anche Franco Mastantuono, operato ieri per ridurre e stabilizzare la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata contro il Genoa. Da oggi tornerà ad allenarsi in campo, con l’obiettivo di esserci domenica contro Nico Paz. Se Vanoli scegliesse il 4-3-3, potrebbe affidare la regia a Oulai, con Fagioli e Ndour ai suoi lati e Brescianini come ulteriore opzione. Le possibilità non mancano, ma ora servono risultati concreti. 