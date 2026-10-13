Oulai è ancora un rebus: per la Repubblica Vanoli cerca la chiave per valorizzarlo

vedi letture

L’avventura di Christ Inao Oulai alla Fiorentina è ancora una scommessa tutta da decifrare. L’investimento da 30 milioni di euro per strapparlo al Trabzonspor testimonia le aspettative riposte nel centrocampista ivoriano, che finora, però, non è riuscito a riproporre in viola le prestazioni offerte con la nazionale. La sostituzione dopo appena 45 minuti contro il Genoa è l’ultimo segnale di un percorso di adattamento ancora complicato, anche nel rapporto tecnico con Fagioli.

Il club non si aspettava risultati immediati da un giocatore del 2006, ma nel tempo sarà necessario trovare la chiave per farlo rendere al meglio. Vanoli intravede in lui qualità simili a quelle di Kanté, ma la sua collocazione resta un rebus: non sembra ancora pronto per dirigere il gioco, da mezzala offre poche garanzie di equilibrio e più avanzato rischia di non sfruttare le proprie doti. L’allenatore studia quindi un assetto che consenta a Oulai e Fagioli di convivere, con il 4-2-3-1 tra le ipotesi. Contro il Como, tuttavia, è più probabile che la ricerca prosegua senza cambiamenti immediati. Lo scrive Repubblica.