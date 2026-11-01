FirenzeViola Da obiettivo a pomo della discordia: Matic torna titolare contro la Fiorentina

Nemanja Matic si prepara al rientro dopo la panchina rimediata martedì contro la Lazio. Il centrocampista serbo è pronto a riprendersi le chiavi della regia in casa Sassuolo, dove presumibilmente costruirà il gioco assieme ad Adzic e Bakola. Secondo quanto è filtrato negli ultimi mesi, il classe 1988 è stato un grande pomo della discordia tra Fabio Grosso e Fabio Paratici. L’ex allenatore viola - pare - lo aveva chiesto per integrare la propria mediana, così da trasmetterle maturità e sicurezza.

La decisione del ds Paratici

Il direttore sportivo ha preferito puntare su altri profili per il centrocampo, come Inao Oulai e Arthur Atta, non accontentando il proprio tecnico, che conosceva personalmente le caratteristiche e le qualità di Matić in quanto lo aveva allenato la stagione precedente in Emilia-Romagna. Alla fine l’ex Manchester United è rimasto al Sassuolo, con la cui maglia lunedì pomeriggio sfiderà la squadra che avrebbe potuto accoglierlo la scorsa estate salvo non convincersi mai del suo acquisto.