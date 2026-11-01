La storia si ripete. Vanoli deve ripartire come nel novembre scorso

La storia sembra ripetersi per Paolo Vanoli, chiamato ancora una volta a risollevare una Fiorentina in difficoltà. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, novembre riporta alla mente quanto accaduto un anno fa, quando il tecnico subentrò a Pioli, dopo la parentesi Galloppa, trovando una squadra con appena quattro punti dopo dieci giornate.

Oggi lo scenario è simile: Vanoli, tornato a settembre al posto di Grosso e deve fare i conti con una classifica preoccupante, che vede i viola a quota cinque punti dopo nove turni. Le due Fiorentine sono profondamente diverse per interpreti, caratteristiche e ambizioni, ma il denominatore comune resta la necessità di invertire rapidamente la rotta. Il tecnico si aspettava risultati migliori dal suo ritorno, ma i cinque punti conquistati in sei partite raccontano una realtà complicata. Adesso serviranno scelte decisive per restituire solidità e fiducia alla squadra.

Curiosamente, anche il calendario richiama quello della passata stagione: dopo il Sassuolo arriverà infatti la Juventus, avversaria già affrontata da Vanoli nelle prime settimane della precedente esperienza viola. Il compito resta lo stesso: costruire una squadra capace di reagire, risalire la classifica e allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, ritrovando continuità e serenità.