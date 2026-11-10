FirenzeViola Serie A Women: La Roma massacra il Como 1907 e rimane prima. L’Inter vince il derby e rimane in scia. Ottima Fiorentina a Narni

Il resconto della sesta giornata di Serie A Women

Como 1907 – Roma 0-4

Non è stata una partita ma un vero e proprio massacro per le lariane che ora vedono vacillare anche il terzo posto in classifica. Nonostante una buona partenza e un’occasionissima con Moraca che spara alto a pochi passi dalla porta, la Roma chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alle reti di Oliviero e Rieke, sulle quali c’è responsabilità del portiere comasco Durante. Nella ripresa il copione non cambia: la Roma gioca una partita ordinata e arriva nell’area di rigore delle padrone di casa con tre passaggi semplici, il Como costruisce e crea qualche pericolo ma non punge, limitandosi a colpire un palo con Giacinti. Il terzo goal giallorosso arriva con Pilgrim, su assist di Giugliano. La Capitana romanista suggella il successo col quarto goal. Espulsa per il Como Freja Siri Olofsson per fallo da ultimo uomo su Piemonte lanciata a rete. Blackout delle lariane, capitoline sempre più lanciate verso lo scudetto.

Milan – Inter 0-3

Rispondono le nerazzurre che fanno loro il derby di Milano contro le rossonere che compiono un altro significativo passo indietro. Il primo tempo si conclude però a reti bianche, una frazione di gioco ben combattuta da ambo le parti. Serve un episodio per sbloccare il match che arriva al cinquantasettesimo: decretato un penalty per le nerazzurre che Bugeja realizza freddamente. Pochi minuti dopo finisce anzitempo sotto la doccia il portiere del Milan Sandra Estevez. Esordio per l’estremo difensore americano Rainey in Serie A Women. L’Inter raddoppia con Benedetta Glionna portando l’andatura del match verso le nerazzurre che chiudono la pratica ancora con Bugeja, ancora su rigore, e si portano a meno uno dalla Roma capolista. Per il Milan tanti rimpianti e l’ennesima prestazione opaca di una squadra che sembra non riuscire mai a crescere nonostante la presenza di molte giovani interessanti.

Juventus-Sassuolo 2-1

Dopo la vittoria di Firenze la Juventus certifica la propria resurrezione anche se col Sassuolo fa molta fatica. A passare in vantaggio infatti è la squadra di Colantuono con la veterana scozzese Lana Clelland che approfitta di un’incertezza della difesa avversaria. Il primo tempo si chiude con le emiliane in vantaggio. Nella ripresa Guerrero indovina i cambi e mette in crisi il Sassuolo. Il pareggio arriva con l’ennesimo sigillo di Alba Redondo. Bastano cinque minuti e la Juventus effettua il sorpasso con la veterana Cecilia Salvai. I cambi neroverdi non incidono e al triplice fischio la Juventus si ritrova quinta in classifica e il Sassuolo è sempre più ultimo.

Parma – Como Women 1-0

Forse la partita della paura da ambo le parti. Il Como Women avverte un po’ di pressione per essere in una posizione di classifica niente male, le ducali invece cercano quella prima vittoria che le allontanerebbe dalla zona retrocessione. La squadra di Tramezzani parte con buon piglio ma il Parma ribatte colpo su colpo. Il primo tempo si chiude con uno scialbo 0-0 che sembra essere il risultato con cui è destinata a chiudersi la contesa. Tuttavia gli sforzi delle crociate – davanti al patron Krause presente a Noceto – vengono ripagati e al sessantunesimo Distefano approfitta di un buco difensivo del Como Women per bucare Gilardi e siglare l’1-0. La formazione di Tramezzani non riesce a trovare il pareggio e al fischio finale parte la festa del Parma che ottiene così i primi tre punti della stagione, fondamentali per allontanarsi dall’ultima piazza. Scavalcata la Lazio Women.

Ternana – Fiorentina 0-4

Festa viola a Narni con la Fiorentina che cancella così l’onta della sconfitta subita lunedì scorso al Viola Park contro la Juventus. A Narni, su un terreno ai limiti del praticabile, la formazione di Pinones-Arce fa intravedere qualcosa come anche fece nella gara casalinga vinta col Sassuolo. Ma ora serve continuità. Il match lo sblocca Lina Hurtig che trova così il primo goal ufficiale in viola dopo una stagione e passa vissuta più da infortunata che in campo. Il raddoppio, pregevole, arriva con Bredgaard che spara in porta un siluro su lieve tocco di Cortés su schema da calcio di punizione. Imperfetta Ciccioli per l’occasione. Il tris viola nella ripresa arriva ancora con Hurtig che in un pomeriggio ne fa addirittura due. C’è gioia anche per la giovane spagnola Alba Cerrato che sigla il primo goal in Serie A Women con un destro a giro sotto la traversa. Le novità tattiche decise in settimana dall’allenatore Pinones-Arce, che rimane comunque sotto osservazione, portano a qualche segnale positivo. Ma le prossime sfide casalinghe con Lazio e Como 1907 sveleranno se la Fiorentina è uscita dal torpore o meno. Per la Ternana restano da capire le ragioni di un blackout inspiegabile.

Lazio – Napoli Women 0-0

Tre partite casalinghe e tre pareggi senza reti per la Lazio Women di Grassadonia che sta vivendo una crisi di risultati senza precedenti. Le biancocelesti giocano una gara a due facce: decise ma poco incisive nel primo tempo, rinunciatarie ma forti in difesa nel secondo. La truppa di Grassadonia è penultima a tre punti ad un solo punto di distacco dal Sassuolo. Per il momento l’allenatore non sembra in discussione ma la trasferta di Firenze potrebbe iniziare a pesare sul bilancio del tecnico capitolino Grassadonia, il quale gode comunque della fiducia della proprietà. Per la Napoli Women il rimpianto di non essere riuscita a vincerla ma la consapevolezza di aver ingranato la marcia giusta. Il punto raccolto a Formello da Spugna e le sue ragazze confermano i progressi intravisti nelle passate settimane.