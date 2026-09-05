Mandragora subito contro il suo passato. Per Abate sarà titolare già oggi

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Nel presentare Fiorentina-Torino di questo pomeriggio, Tuttosport si concentra sul ritorno di Rolando Mandragora in granata, a oltre quattro anni di distanza. Il centrocampista, appena trasferitosi dalla Fiorentina, ritroverà subito proprio la sua ex squadra e lo farà da titolare: Abate ha infatti deciso di affidargli immediatamente le chiavi della mediana, considerandolo il più pronto tra i nuovi acquisti. «Con Rolando aumentiamo di qualità in mezzo al campo», ha spiegato il tecnico granata, sottolineandone esperienza, qualità e leadership parlando ieri in conferenza stampa.

Il Torino dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: Perri confermato in porta, Comuzzo e Coco in difesa con Cömert favorito su Ismajli, mentre sulle fasce agiranno Fortini e Cacciamani. In mezzo, Mandragora sarà il regista con Fitz-Jim e Vlasic mezzali, mentre davanti è confermata la coppia Adams-Simeone. Gli altri nuovi arrivati saranno comunque convocati e potranno trovare spazio a gara in corso. Una squadra dunque profondamente rinnovata, con Abate che si affida all’«entusiasmo» portato dai nuovi per provare a invertire la rotta dopo un avvio complicato.