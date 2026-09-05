Il figlio di Segato torna sul Centenario: "Zero spazio ai Campioni del '56: che amarezza"

vedi letture

Nella giornata di ieri ha riscosso discreti risultati il punto di vista del Corriere dello Sport-Stadio, con un fondo a cura di Alberto Polverosi, in cui si criticavano le scelte portate avanti dalla Fiorentina nella serata di sabato scorso in cui si è celebrato il Centenario del club. In particolare, a far discutere è stato il poco spazio lasciato ai protagonisti del passato, soprattutto quelli di alcune epoche. Oggi, in risposta favorevole al pezzo di cui sopra, il figlio di Armando Segato (tra gli artefici del primo scudetto viola), Alessandro, ha scritto una lettera pubblicata oggi dallo stesso quotidiano:

"Caro Alberto,

ho letto il tuo editoriale sul Corriere dello Sport e ho condiviso molto quello che hai scritto sulla gestione e sull’organizzazione del Centenario.

Personalmente, poi, c’è una cosa che mi ha lasciato davvero tanta amarezza: non aver visto nemmeno un riferimento alla squadra del 1955/56, quella del primo Scudetto della Fiorentina.

Ti confesso che ci sono rimasto male soprattutto pensando ai familiari di quei giocatori, ormai quasi tutti scomparsi. Non credo che avessero bisogno di dieci minuti di notorietà o di chissà quale celebrazione. Sarebbe bastato anche solo un piccolo filmato, qualche immagine, un minuto per ricordare quegli uomini e dire semplicemente: «Questa è la squadra che ha portato il primo Scudetto a Firenze».

Perché parliamo della squadra che vinse il campionato con 12 punti di vantaggio, che arrivò quattro volte seconda, che giocò una finale di Coppa dei Campioni persa come tutti sappiamo e che ancora oggi viene ricordata persino nel museo del Real Madrid. E poi due finali di Coppa Italia.

Insomma, sono uomini che hanno fatto la storia della Fiorentina. E dimenticarli completamente proprio nel Centenario, secondo me, è stata una cosa davvero triste.

Forse perché sono particolarmente legato alla storia della Fiorentina, ma credo che la memoria di quelle persone avrebbe meritato almeno un piccolo spazio. Non per loro soltanto, ma anche per i figli e i nipoti che ancora oggi ne custodiscono il ricordo con orgoglio.

Una società può guardare avanti, certamente, ma ogni tanto dovrebbe anche fermarsi a guardare indietro e dire grazie a chi ha costruito la sua storia.

Un caro saluto,

Alessandro Segato".