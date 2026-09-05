Totoformazione, Grosso senza dubbi: torna Ranieri, debutta Njie. Fagioli-Oulai in mezzo
Quasi nessun dubbio per Fabio Grosso sulla formazione da schierare oggi pomeriggio per affrontare il Torino. L'undici disegnato dall'allenatore della Fiorentina sarà quasi sicuramente uno solo, quello che compare in quasi tutte le testate giornalistiche che si occupano delle vicende di casa viola e che menzionano stamani praticamente tutte la stessa formazione iniziale.
I protagonisti
De Gea in porta, Joao Mario dovrebbe vincere il ballottaggio su Jimenez e accasarsi a destra con Valdepenas ancora a sinistra, mentre la coppia centrale tornerà composta da Dragusin e Ranieri. A centrocampo quasi tutti indicano Ndour, Fagioli e Oulai come la triade designata, solo Repubblica dà Atta dal primo minuto nonostante gli acciacchi di cui parlava ieri Grosso per lui e Dodo. Davanti nessuna perplessità su Mastantuono, Njie viaggia verso il debutto dalla parte opposta mentre Pellegrino dovrebbe spuntarla su Beto per la maglia da numero nove.
Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Torino, secondo le principali testate locali e nazionali:
La Gazzetta dello Sport (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Njie; Pellegrino.
Tuttosport (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
La Nazione (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
la Repubblica (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
FirenzeViola.it (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
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