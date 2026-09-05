La Lazio chiude Diogo Leite a zero e pensa a Brozovic: contatti in corso

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Il calciomercato estivo ha chiuso pochi giorni fa, ma per tutte le squadre c'è sempre la possibilità di tesserare giocatori che sono attualmente svincolati, mettendoli sotto contratto a parametro zero. È il caso della Lazio, che sta continuando a scrutare tra coloro che sono attualmente senza squadra e sarebbe a un passo dal chiudere per Diogo Leite, difensore cercato a lungo in passato anche dalla Fiorentina e rimasto senza contratto dopo aver chiuso lo scorso giugno la sua esperienza con l’Union Berlino. I contatti con i suoi agenti si sono fatti sempre più intensi nelle ultime ore, al punto che un’intesa piena e definitiva sembra dietro l’angolo. Così la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi. A Leite è stato proposto un contratto quadriennale da 1,7 milioni di euro più bonus.

Concorrenza per Brozovic

Ma il mercato dei biancocelesti potrebbe non fermarsi qua, perché la società di Lotito ha messo gli occhi anche su un altro svincolato, cercato direttamente dalla Fiorentina negli scorsi giorni. Si tratta di Marcelo Brozovic, ex regista dell'Inter finito in Arabia negli ultimi anni. Anche lui svincolato (ha giocato nelle ultime tre stagioni in Arabia con l’Al Nassr), gode di pretese più ragionevoli di altri sull’ingaggio. Il suo arrivo darebbe esperienza e una soluzione in più al centrocampo. La Lazio ci sta pensando. Ma se ne parlerà eventualmente solo dopo che sarà chiusa l’operazione Leite. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.