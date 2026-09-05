Franchi pieno col Torino e tifosi già proiettati a Venezia: l'entusiasmo non è venuto meno

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La Nazione sottolinea stamani la risposta del popolo viola in vista della sfida di oggi contro il Torino. Nonostante una classifica ancora deficitaria e il caldo annunciato, sono già oltre 21mila i biglietti venduti, con la Curva Ferrovia esaurita e solo alcune centinaia di posti ancora disponibili in tribuna. Un dato che conferma come l’entusiasmo attorno alla Fiorentina non sia ancora venuto meno e come i tifosi confidino in una pronta reazione della squadra.

La spinta del pubblico è destinata a proseguire anche nelle prossime settimane. Per la trasferta di Venezia, in programma venerdì prossimo alle 20.45, i mille biglietti riservati al tifo organizzato viola dovrebbero andare rapidamente esauriti nonostante le restrizioni del Gos. Limitazioni analoghe sono state previste anche per il derby di Coppa Italia contro il Pisa, con i sostenitori nerazzurri che potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera del tifoso.