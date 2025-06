Dagli inviati Fiorentina U15, mister Cristiani: "All'andata 4-2 immeritato, sapevamo di poterlo ribaltare. Con l'Inter sia una festa"

L'allenatore della Fiorentina Under 15, Enrico Cristiani, ha parlato al termine da gara vinta con il Milan ribaltando il risultato dell'andata che ha permesso ai viola di andare in finale scudetto della categoria: "Ce lo aspettavamo perché già all'andata il risultato di 4-2 per il Milan era stato bugiardo visto che i ragazzi erano stati bravi e loro più cinici a capitalizzare le occasioni. Fa molto caldo ma la squadra si è allenata bene tutta la settimana perché volevamo vincere e sapevamo che avevamo tutte le caratteristiche e le qualità per rimontare il Milan. Io avevo scritto sulla lavagna 4-0, 6-0 è addirittura eccessivo perché qualche palla gol all'inizio ce l'hanno avuta anche loro. Ma eravamo sempre in credito per l'andata. C'è stata un po' di fortuna dopo l'1-0 nostro ma sapevamo che potevamo ribaltarla, in casa abbiamo sempre vinto perché i ragazzi sono straordinari quando giocano su questo campo".

Il primo tempo in vantaggio è stato un bel segnale? "Sì sapevamo che portando la gara alla ripresa avremmo avuto un vantaggio a livello fisico visto che anche all'andata loro erano calati. Contro queste squadre forti e ben allenate però bisogna sempre stare attenti ma come ho già detto ai ragazzi ho detto "Credeteci" e così è stato"

Ora la finale con l'Inter: "Sarà una bellissima partita, conosco l'allenatore grazie ad un torneo di inizio anno in cui appunto ci siamo incontrati e non vedo l'ora di ricontrarli come ci eravamo promessi. E' ovvio che si va per vincere ma soprattutto si va per fare un passettino ulteriore rispetto al percorso straordinario che ha stupito anche me fatto dai ragazzi, poi se loro saranno più bravi o avranno più fortuna vinceranno loro ma sarà comunque una festa dopo una lunga stagione e con questo caldo, bisogna godersela e basta"