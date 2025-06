Ndour ieri MVP di Italia-Slovacchia (tranne per i quotidiani): "Importante era vincere"

vedi letture

Nella vittoria dell'Italia Under 21 contro la Slovacchia che è valsa la qualificazione ai quarti dell'Europeo Under 21 (come la Spagna, contro la quale - è la prossima avversaria - si giocherà il primo posto del girone) il miglior giocatore, MVP della gara, è stato eletto il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, rimasto in campo 90 minuti. In realtà le pagelle del giocatore fatte dai quotidiani non sono da MVP visto che ha sì dato sostanza al reparto ed è stato prezioso nei recuperi, ma ha fatto anche qualche errore di troppo.

Ma la sua prestazione è stata comunque premiata sia da Carmine Nunziata che ripone molta fiducia nel viola e dalla Uefa. Ritirando il premio queste sono state le parole di Ndour sulla gara: "Siamo riusciti a difenderci bene e a vincere la partita: queste sono le cose più importanti. La Slovacchia ha provato con tutte le sue forze a pressarci, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Ora siamo tutti molto contenti".