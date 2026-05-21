Vanoli e la riconferma, CorSport: "Ecco da cosa potrebbe dipendere"

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Il Corriere dello Sport - Stadio dedica spazio al futuro di Paolo Vanoli e scrive che il tecnico varesino ha il merito di aver risollevato una squadra che sembrava destinata alla retrocessione. La riconferma non dipenderebbe dalla sola vittoria con la Juventus, quindi, ma dai 44 punti con cui potrebbe chiudere la stagione vincendo con l’Atalanta. Più di quanti uno potesse lontanamente immaginare al 31 dicembre 2025 e aggiornerebbe il conto delle vittime eccellenti appena arricchito dall’ingresso della Juve.

Tra i momenti chiave della stagione c’è stato il 2-1 al Como, così come l’1-1 contro l’Inter e quello col Milan, risultati che hanno avuto un peso nel rilancio della Fiorentina. Contribuendo la costruire credibilità del lavoro di Vanoli.