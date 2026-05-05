Mai 4 gol in Serie A per la Viola, Gazzetta: "Praticamente il nulla"

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma schianta in poco più di un quarto d’ora la Fiorentina reduce da sette risultati utili di fila, dunque molto meno disarmata e disarmante di quanto abbia mostrato all’Olimpico, e poi finisce per travolgerla. Il breve possesso di fine primo tempo della Viola - si legge - produce un tiro di Fagioli deviato da Mancini, un buon cross di Harison che Wesley difende bene su Brescianini e un altro cross dello stesso Brescianini fuori misura. Il nulla, praticamente, che induce Vanoli a tre cambi all’intervallo.

E l’unico accenno di sorriso per la Fiorentina arriva proprio da un nuovo entrato, il debuttante Riccardo Braschi, che al primo pallone toccato in Serie A colpisce il palo interno a inizio ripresa. In questa stagione al di sotto delle aspettative - eufemismo - mai la Fiorentina ne aveva presi 4 in campionato. Troppa Roma.