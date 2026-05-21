Il Como mette nel mirino Comuzzo. Gazzetta: "Servono 20 milioni"

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La Gazzetta dello Sport oggi scrive che sono pronte grandi manovre in casa Como sui talenti italiani. Ad esempio il club lombardo ha messo nel mirino Fabio Moretti per il centrocampo del prossimo anno. Ma non solo. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza blu reale - secondo la Rosea - ci sono Alessandro Marcandalli del Genoa e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il primo, classe 2003, ha un valore di mercato che si aggira sui 12 milioni. Per il difensore viola, di due anni più giovane, ne servirebbero almeno 20.