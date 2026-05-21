Cappellini su RepFi: "Vanoli out? Ok ma non perché lo dice il tifo"
Su la Repubblica (ediz. Firenze) è presente la rubrica sulla Fiorentina, “Il cubo di Kubik”, a cura di Stefano Cappellini: “Per fortuna siamo arrivati alla conclusione. […] La partita con l’Atalanta conta meno dei cori, degli striscioni, di sospiri e mugugni, che il pubblico viola esprimerà su Vanoli, i calciatori, la società.
Bisognerà pesarli, perché l’umore popolare è importante ma non può diventare la bussola che guida le mosse del club. Se Vanoli sarà congedato, deve esserlo perché si punta su un allenatore bravo ed esperto e non perché lo dice la pancia del Franchi. Se invece si decide di tenerlo, lo si deve fare con piena convinzione e pronti a difenderlo in caso di stenti all’inizio della prossima stagione”.
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Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
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