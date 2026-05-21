Palladino, carattere particolare. CorFio: "Gli costerà altra panchina"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino dedica spazio al ritorno di Raffaele Palladino al Franchi. La sensazione è che possa andare in scena una contestazione generale, per la Fiorentina di oggi e il ritorno dell’ex. Un’avventura quella del tecnico campano a Firenze fatta di alti e bassi, finita con le dimissioni 24 ore dopo essere stato definito “un figlio” da Rocco Commisso (che aveva anche spinto per prolungargli il contratto). Nel mezzo un rapporto burrascoso un po’ con tutto il club: staff medico, che Palladino avrebbe voluto cambiare, accompagnatori, dirigenti.

Eccezion fatta per la squadra - si legge - Non a caso il gruppo, dopo l’esonero di Pioli, aveva forse sperato che potesse tornare. Un’ipotesi circolata solo per qualche ora, ma messa rapidamente da parte. Colpa anche di un carattere particolare che adesso, dicono da Bergamo, dopo 7 mesi appena gli costerà anche la panchina della Dea.