M. QUARTA, Cambio ruolo in vista? La mediana lo chiama

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un interessante approfondimento de La Nazione, si evidenzia come, a causa dell’infortunio di Amir Richardson a centrocampo e della conseguente “coperta corta” nel reparto, Raffaele Palladino potrebbe concretizzare una suggestione finora rimasta tale: schierare Lucas Martínez Quarta in mediana.

L’argentino, già sotto la guida di Vincenzo Italiano, aveva ricevuto indicazioni tattiche per sfruttare le sue doti di spinta offensiva, qualità che anche Palladino gli riconosce. Non a caso, a Genova, il tecnico lo aveva già provato in quel ruolo per una manciata di minuti. Ora, con l’emergenza a centrocampo e un’abbondanza di alternative in difesa, il “Chino” potrebbe avanzare la propria posizione e reinventarsi, trovando così una nuova vita in maglia viola ed evitando di finire al centro di voci di mercato.

Il quotidiano lo definisce un vero jolly: per le sue caratteristiche fisiche, Martínez Quarta potrebbe integrarsi bene accanto a Cataldi, mentre la chimica potrebbe essere meno efficace con il gioco più frenetico e rapido di Adlì.