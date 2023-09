M. LOPEZ, A Genk la prima in viola per "il mago" di Pradè

FirenzeViola.it

Quella contro il Genk sarà la prima convocazione in maglia viola per Maxime Lopez. L'ex Sassuolo, afferma il Corriere dello Sport, dopo la squalifica in campionato è pronto a scendere in campo domani in Conference. L'ipotesi più accreditata al momento è di vederlo a gara in corso al posto di Arthur, che nel dualismo parte avvantaggiato perché da più tempo a Firenze, e domani si candida a partire dal primo minuto.

Ma Lopez è stato voluto fortemente dal ds viola Daniele Pradè, che scherzosamente lo soprannomina “il mago”, per il modo in cui riesce a nascondere il pallone mentre gioca ed è evidente che il suo tasso tecnico potrà dare una mano alla manovra della Fiorentina, aggiunge il quotidiano.

Per sua stessa ammissione il francese non ha paura della pressione e quindi nemmeno della concorrenza con i compagni di reparto. Sarà una bella sfida interna d’ora in poi nella logica dell’alternanza.