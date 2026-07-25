Anche Romano conferma: "La Fiorentina vuole Mastantuono". Il punto

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Anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l'interesse della Fiorentina per Manstantuono. Il Real Madrid lo cede solo in prestito

Arrivano ulteriori conferme sull'interesse da parte della Fiorentina per Franco Mastantuono dopo le notizie arrivate ieri dall'Argentina. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina ha già chiesto il prestito del giocatore dopo aver iniziato a sondare il terreno durante la trattativa per Valdepenas. Il Real ha già deciso di cederlo con la formula del prestito come accaduto per Endrick al Lione lo scorso gennaio.

Il club spagnolo ha però avvisato la Fiorentina che le società interessate sono diverse, oltre che in Spagna anche in Francia e in Inghilterra ma la squadra di Paratici è tra le pretendenti. Il Real Madrid ha anche informato tutti che non ci sono margini per trattare una potenziale permanenza dopo il 2027 e che dunque nel corso della prossima estate il giocatore tornerà in ogni caso a Madrid. Adesso la decisione passa tra le mani del giocatore, del suo entourage e anche degli stessi Blancos, ma la Fiorentina c'è.