LOPEZ, Crescita che può cambiare uno scenario tracciato

Da un futuro che sembrava scritto, ad uno tutto da scrivere. Le ultime buone prestazioni di Maxime Lopez a Firenze stanno cambiando un destino che fino a qualche settimana fa pareva segnato e oggi all'Arechi il francese avrà una nuova chance per stupire. Come scritto da Repubblica (Firenze), ci ha messo quasi un intero campionato a calarsi completamente nella nuova realtà fiorentina, ma adesso le sue prestazioni sono in crescita.

Contro il Viktoria Plzen il suo ingresso dalla panchina è stato l'ago che ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei viola. La Fiorentina detiene sul giocatore un diritto di riscatto fissato a nove milioni. L'idea è quella di abbassare le richieste del Sassuolo e provare ad avere Lopez un'altra stagione alle latitudini del Franchi.