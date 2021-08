LIROLA, Viola sicura di convincerlo a restare. Ma...

Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, tutta la Fiorentina è sicura di convincere Lirola a restare e a credere nel progetto anche se ciò non frena le voci su Zappacosta, Stryger Larsen e, ultime, il nazionale argentino Montiel del River Plate sul quale c'è forte il Benfica. Con la ripresa degli allenamenti da ieri in vista dell'amichevole con l'Espanyol sabato alle 19 al Franchi per il torneo benefico nel segno dei capitani Astori e Jarque, scomparsi in circostanze analoghe, Italiano inizierà a testare la disponibilità e l'adattabilità al suo sistema di gioco dei nazionali appena rientrati.