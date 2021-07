LIROLA, Tormentone va avanti. Per ACF è titolare

Quello legato a Pol Lirola sta diventando ormai una specie di tormentone a forza di annunci vicini di giorno in giorno. Il Corriere dello Sport - Stadio riporta come per Vincenzo Italiano e la Fiorentina, l'esterno spagnolo sia un titolare in pectore della nuova squadra. Che andrà via solo se il Marsiglia pareggia la richiesta: dalla Francia sono sicuri che l'accordo sia vicino, cosa che non risulta affatto in casa viola.