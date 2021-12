LICARI, Juve, non ci vuole un genio: serve Vlahovic

Su La Gazzetta dello Sport è presente un fondo di Fabio Licari, dove si parla anche del mercato della Juventus: “La Champions resta viva. E non ci vuole un genio a capire che serve un Vlahovic che ieri ha fatto match pari con Scamacca, sempre più centravantone da gol come non ne avevamo da tempo. Tutt’e due però esaltati da due squadre che fanno gioco: meditare, prima di comprare”.