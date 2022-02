LEGA, Domani si elegge il vice-presidente. Percassi?

È stato convocato ieri e fissato per domani mattina il Consiglio di Lega che si prepara a eleggere il nuovo vice presidente, figura che negli ultimi anni non era stata individuata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, ormai ex numero uno, i club procederanno con nuove elezioni: per la massima carica se ne parlerà da lunedì, nella prima delle assemblee elettive che riunirà la Serie A in presenza in un hotel di Milano.

Il nuovo presidente verrà anticipato dalla nomina del vice, su cui si concentreranno i consiglieri: il nome che sembra riscuotere consensi condivisi è quello di Luca Percassi, a.d. dell’Atalanta.