Le ultime sugli acciaccati. Pronti a tornare Piccoli, Balbo e Fortini

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La speranza di Paolo Vanoli di riavere tutto (o quasi) il gruppo al completo per la sfida di domenica contro il Genoa sta pian piano prendendo forma. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, l'emergenza in casa Fiorentina sta finendo e domenica ci dovrebbero essere meno assenti rispetto alle ultime uscite. Sono tornati a lavorare in gruppo ben tre elementi che per molto tempo hanno fatto i conti con problemi di natura fisica: Roberto Piccoli, Niccolò Fortini e Luis Balbo hanno ripreso a lavorare con il pallone assieme al resto dei compagni, anche se la loro tabella di marcia ancora non prevede né contrasti né cambi di direzione. Il semaforo verde per il loro pieno reinserimento in gruppo potrebbe però arrivare tra oggi e domani, pertanto le chances che i tre possano essere disponibili per la sfida salvezza contro il Grifone sono in sensibile aumento.

Discorso diverso per Moise Kean, che sta ancora portando avanti il suo programma di recupero personalizzato anche se, fin da quando è tornato a Firenze, ha aumentato giornalmente i carichi di lavoro: l'attaccante punta verosimilmente ad esserci contro la Juventus.