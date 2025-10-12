Le ultime dall'infermeria in casa Fiorentina: Fazzini, Sohm e Dodo ancora a parte

Mancano sette giorni a Milan-Fiorentina ma soltanto da martedì Stefano Pioli comincerà a proiettarsi verso una domenica sera dall'alto voltaggio emotivo per lui, sia per il passato rossonero che per l'importanza capitale della sfida. Tra due giorni si vedranno infatti i primi Nazionali di rientro, Edin Dzeko ed Eman Kospo (impegnati nella serata di oggi a Malta con la loro Bosnia), poi mercoledì tutti gli altri, compresi gli azzurri e Gudmundsson. Per chi è rimasto alla base, domenica di allenamento sul campo: non ci saranno ancora Simon Sohm, Dodo e Jacopo Fazzini, non al cento per cento dal punto di vista fisico; sia oggi che domani si alleneranno a parte, in attesa di capire se potranno rientrare in gruppo martedì.

Intanto ieri al Viola Park si è tenuto l'evento “A testa alta - Il calcio come spazio di salute mentale e crescita personale”, un'iniziativa che segue quella lanciata dalla Figc con il progetto “Ad Alta Voce” e la Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre): una giornata passata tra partitelle dimostrative in campo e panel con esperti del settore. Obiettivo del progetto: parlare apertamente di salute mentale e valorizzare lo sport come strumento di cura.

