La sosta restituisce i gol alla Fiorentina: Kean (infortunio permettendo) e Gud ci sono

La prima settimana di sosta si sta per concludere, e i segnali arrivati fino ad ora per la Fiorentina di Pioli dalle varie nazionali sono tutto sommato incoraggianti, soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo. Infortunio di Kean a parte, che andrà comunque valutato, al Viola Park sicuramente saranno state viste di buon occhio le prove di quelle sono le due punte titolari della squadra, Albert Gudmundsson e Moise Kean.

Gudmundsson c'è

Il primo, in attesa dell'ultima prova della sua Islanda contro la Francia in programma per domani alle 20:45, è reduce da una doppietta nella sconfitta contro l'Ucraina che sicuramente ha ridato autostima e restituito vena realizzativa al numero dieci gigliato. È quasi superfluo infatti sottolineare come in questa primo anno a Firenze non si sia quasi mai visto il Gudmundsson ammirato sotto la gestione Alberto Gilardino a Genova, ed è anche inutile provare a capirne i motivi. Alle volte certi giocatori quando cambiano ambiente faticano a rendere allo stesso modo, complici sicuramente delle pressioni e delle aspettative che in una piazza come quella viola sono diverse rispetto a quelle che si possono avere con la maglia del Genoa addosso.

Kean è tornato

Chi invece problemi di pressioni da quando è alla Fiorentina non ne ha mai accusati è certamente Moise Kean, che dopo essersi sbloccato in campionato contro la Roma con un gran gol, ieri si è ripetuto anche con l'Italia andando a segno con un destro a giro sul secondo palo di pregevole fattura. Il bomber viola, al suo quarto gol consecutivo con gli azzurri contro l'Estonia, segnando nelle ultime quattro partite disputate con in gioco le qualificazioni mondiali ha raggiunto tre bomber della storia della nazionale ossia Roberto Bettega, Filippo Inzaghi e Gigi Riva, quest’ultimo arrivato fino a cinque sfide di fila in un cammino verso il campionato del Mondo. L'unica pecca, non da poco in effetti, riguardante la sua esperienza in questa sosta di ottobre è relativa all'infortunio alla caviglia patito sempre contro l'Estonia, che lo rende in dubbio per la trasferta di San Siro contro il Milan.

Verso San Siro

Dovesse però l'ex Juventus recuperare per la gara contro gli uomini di Allegri, Pioli potrebbe proporre al Meazza una coppia che ai rossoneri ha già saputo fare male. Nella partita tra Fiorentina e Milan del Franchi della scorsa stagione i due hanno infatti confezionato il gol del definitivo 2-1 che permise all'allora squadra di Palladino di portare a casa i tre punti (complice anche un super De Gea con due rigori parati). Kean, su rilancio del portiere, riuscì ad accomodare il pallone per l'arrivo del numero dieci viola, che con il destro fulminò sul primo palo Mike Maignan. La speranza per tutto il popolo viola è che tale scenario si possa ripetere anche la prossima domenica, quando inevitabilmente, visti i soli tre punti in classifica, la Fiorentina e il suo allenatore Stefano Pioli, si giocheranno tanto del loro futuro in questa Serie A.