I gol riaccendono Gudmundsson, contro il Milan il banco di prova per l'islandese

Stefano Pioli e i dirigenti viola sperano fortemente di aver recuperato un talento. Anche perché Albert Gudmundsson ha siglato due grandi reti con la sua nazionale nella sconfitta contro l'Ucraina: la prima di testa in tuffo, la seconda col mancino potente dentro l’area su sponda del compagno di squadra Sveinn Aron Gudjohnsen. Il gol così non è più un tabù per l’attaccante classe '97, il cui ultimo centro risaliva in assoluto al 5 settembre per Islanda-Azerbaigian. Mentre coi viola al 21 agosto, per lo spareggio di Conference League a Presov. In Serie A non segna dal 16 marzo, Fiorentina-Juventus. Gli serviva come il pane un’iniezione di fiducia sotto porta.

L’importante, sottolinea il Corriere dello Sport, è che la prova di venerdì lo sproni ad alzare il livello delle prestazioni, perché i suoi compagni di squadra contano su di lui come leader tecnico del reparto offensivo. E a Firenze si aspettano molto di più. In estate la Fiorentina ha fatto all in su di lui ed è riuscita a ottenere uno sconto notevole dal Genoa, abbassando la parte fissa del suo riscatto fino a 13 milioni di euro e concordando una variabile di 6 milioni legata ai bonus. Un'operazione da quasi 20 milioni totali. Non pochi, però meno rispetto agli accordi iniziali e cioè 28. Non resta che aspettare la fine della settimana di sosta per capire se l'attaccante è tornato a stupire. La sfida di domenica prossima col Milan sarà già un bel banco di prova.