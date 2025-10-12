FirenzeViola Kean da record ma a rischio con il Milan? Distorsione da valutare, Piccoli intanto si scalda

Stefano Pioli ha ritrovato il gol di Moise Kean solo alla sesta di campionato ma rischia già di non poterlo schierare contro il Milan. Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale era sicuramente in uno stato di forma strepitosa, in grande fiducia, con Pioli che, dopo qualche esperimento in coppia, lo ha rimesso da solo al centro dell'attacco venendo subito ripagato da un bellissimo gol contro la Roma. Forma confermata nei primi minuti di Estonia-Italia dove già al 5' ha segnato un altro bel gol di forza e potenza, lasciando sul posto i suoi marcatori. E come evidenziato da Opta, il centravanti della Fiorentina è il quarto giocatore a segnare in almeno quattro partite consecutive di qualificazioni ai Mondiali - considerando appunto anche la Nations League. A precederlo: Luigi Riva (5 gol, 1968-1972), Roberto Bettega (4, 1976-1977) e Filippo Inzaghi (4, 2000-2001).

Infortunio dopo il gol

Il tutto prima di farsi male. All'8' infatti la caviglia del giocatore si è girata con un movimento strano e, nonostante in un primo momento sia rientrato in campo e sembrava in grado di giocare, si è arreso al dolore ed è uscito. A freddo si riuscirà a capire quando è grave la distorsione ma ovviamente il campanello d'allarme è subito suonato e sarebbe una disdetta perderlo per la gara con il Milan, il 19 ottobre. A sentire il compagno Retegui non è però nulla di grave: "Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio". E lo stesso ottimismo sembra filtrare dallo staff medico. Saranno però gli accertamenti delle prossime ore a dire quanto è grave la distorsione alla caviglia.

Problemi anche per i Nazionali del Milan

Tra l'altro proprio ieri erano arrivate le notizie di alcuni giocatori rossoneri infortunati, ossia il terzino Estupinan uscito per una botta alla caviglia e Alexis Saelemaekers che ha accusato un problema muscolare mentre Pulisic sembra aver smaltito il problema alla caviglia. D'altronde anche i rossoneri hanno ben 15 giocatori prestati alle Nazionali, come la Fiorentina ne ha 10 impegnati.

Se con il Milan non ce la farà toccherà a Piccoli, magari con Gudmundsson

Tornando a Kean, se non dovesse recuperare dall'infortunio, si dovrà scaldare Roberto Piccolo che per questa prima partita della Nazionale è andato in tribuna con l'altro viola Nicolussi Caviglia. Vedremo se Gattuso gli darà la soddisfazione del debutto con Israele. Sarà lui dunque, solo al centro dell'attacco o in coppia con Dzeko o Gudmundsson a sostituire eventualmente Kean nella gara di San Siro, assistito magari da Gudmundsson che in Nazionale ha segnato una doppietta ed ha giocato un'ottima partita, sperando che quella forma la porti anche nel club.