Ansia viola per Kean: si attendono gli esami per capire l'entità dell'infortunio

Firenze e la Fiorentina col fiato sospeso per l’infortunio alla caviglia destra che Moise Kean ha subìto ieri sera contro l’Estonia pochissimi minuti dopo aver segnato il gol del’1-0 azzurro. Un infortunio banale nella dinamica, sottolinea il Corriere dello Sport, ma che appunto ha fatto venire i brividi a Pioli, ai compagni di squadra e ai tifosi quando il centravanti, dopo aver provato a rimanere in campo, si è messo a sedere per terra e ha chiesto il campo, uscendo poi dolorante per andare in panchina con il ghiaccio a conforto della caviglia.

Partita a Tallinn finita per lui dopo nemmeno un quarto d’ora e pensiero di tutti al Viola Park che è corso immediatamente agli esami a cui Kean si sottoporrà a breve di rientro in Italia. E a Milan-Fiorentina di domenica