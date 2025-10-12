Dzeko, Kospo e Pongracic i primi a rientrare dalle nazionali, poi tutti gli altri
Sono proseguiti anche ieri gli allenamenti della Fiorentina, che al Viola Park ha concluso la settimana di lavoro con una seduta improntata sulla tattica e sullo sviluppo delle palle inattive. Oggi e domani Ranieri e soci godranno di due giorni di riposo, con la ripresa delle sedute fissata per martedì mattina, giorno nel quale sono attesi a Firenze i primi nazionali di rientro dagli impegni con le rispettive Selezioni. Nello specifico il 14 dovrebbero rivedersi a Bagno a Ripoli Pongracic, Dzeko e Kospo mentre tutti gli altri saranno a disposizione tra mercoledì e giovedì.
Continuano a far progressi Fazzini e Dodo, che da martedì potrebbero riprendere ad allenarsi in gruppo. Più indietro Sohm, ancora alle prese con la fascite plantare che gli ha fatto saltare le ultime due partite. Lo riporta La Nazione.
