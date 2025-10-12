Borriello suggerisce il nome di un attaccante viola per la Roma di Gasperini

Marco Borriello, ex giocatore, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, tra i vari temi trattati, ha toccato anche quello legato al centravanti della Roma, sua ex squadra. Borriello ha suggerito a Gasperini per quel ruolo anche un nome di un giocatore viola:

La priorità per la Roma è un attaccante? Un Borriello oggi servirebbe, viste le difficoltà di Dovbyk e Ferguson: "Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli,che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale».