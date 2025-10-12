Nessun rientro a Firenze per Kean, l'attaccante viola svolgerà gli esami a Udine
Più passano le ore pù arrivano aggiornamenti, anche abbastanza confortanti, per quanto riguarda le condizioni dell'attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana Moise Kean. Il bomber viola nella serata di ieri è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia. Un infortunio che sta tenendo sulle spine non solo il ct Gennaro Gattuso, che più volte ha ribadito l'importanza del giocatore nel suo scacchiere, ma soprattutto la Fiorentina e il suo allenatore Stefano Pioli, che potrebbero perdere il giocatore per la trasferta a San Siro contro il Milan prevista per la prossima domenica.
Tuttavia, dopo le parole confortanti arrivate nel post partita dal compagno di squadra Retegui ("Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio") per il giocatore al momento non è previsto un rientro a Firenze. Nella giornata di oggi Kean resterà in ritiro con la squadra e svolgerà dei test specifici ad Udine, città designata per la prossima partita dell'Italia, in programma martedì sera contro Israele. Da questi esame si potranno stabilire con più certezza le sue condizioni ed eventuali tempi di recupero.
