Pioli studia una nuova posizione per dare una svolta alla stagione di Fagioli

Nicolò Fagioli era sulla carta uno di quei giocatori che in questa stagione avrebbe dovuto aiutare la Fiorentina ad alzare il livello. Riscattato per circa 16 milioni di euro dalla Juventus, attorno a lui si sono create tante belle promesse per il momento rimaste tali. Sul campo infatti, in un inizio di stagione difficile praticamente per tutti, Nicolò è stato forse tra i volti peggiori. Titolare in avvio, salvo poi sparire gradualmente dai radar. Basta pensare che nelle ultime tre di campionato ha giocato 28’ col Como, per poi restare per tutti i 90’ in panchina sia a Pisa che con la Roma. Una bocciatura parziale magari, nel senso che sicuramente il mister ci riproverà, ma pur sempre una bocciatura.

All’orizzonte c’è San Siro, e una sfida faccia a faccia con i suoi maestri. "Abbiamo un ragazzo che veder giocare è un piacere" disse addirittura nel 2018 Allegri e non a caso fu lui a lanciarlo in prima squadra ed è stato con lui che Nicolò si è confrontato (al telefono) al momento di decidere se accettare o meno l’offerta della Fiorentina. E poi Modric, suo idolo da sempre. E se è vero che è difficile immaginare oggi se Pioli possa riproporlo tra i titolari è certo che con il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 visto nelle ultime partite Fagioli potrebbe anche cambiare ruolo: spostarsi più avanti, e agire quindi da secondo «10». Un’ipotesi, quella proposta dal Corriere Fiorentino, al momento, sulla quale il mister sta comunque lavorando. Perché Fagioli, come Gudmundsson, era e resta un patrimonio prezioso per i viola e si farà di tutto pur di recuperarli.