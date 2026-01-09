Offerta di prestito della Cremonese per Sohm: palla alla Fiorentina

Offerta di prestito della Cremonese per Sohm: palla alla FiorentinaFirenzeViola.it
di Redazione FV

La Cremonese si muove concretamente per Simon Sohm. Lo afferma Sky Sport, riportando di come i grigiorossi abbiano già fatto un'offerta di prestito alla Fiorentina per l'ex centrocampista del Parma. I viola però, aggiunge l'emittente, non hanno scelto se privarsi o meno del giocatore già adesso a gennaio.