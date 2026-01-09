Offerta di prestito della Cremonese per Sohm: palla alla Fiorentina
FirenzeViola.it
La Cremonese si muove concretamente per Simon Sohm. Lo afferma Sky Sport, riportando di come i grigiorossi abbiano già fatto un'offerta di prestito alla Fiorentina per l'ex centrocampista del Parma. I viola però, aggiunge l'emittente, non hanno scelto se privarsi o meno del giocatore già adesso a gennaio.
Pubblicità
Primo Piano
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Copertina
FirenzeViolaBrescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com