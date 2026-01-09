Pablo Mari-Al Hilal: la Fiorentina incassa due milioni di euro

Due milioni di euro. Sportitalia torna sulla notizia della cessione ormai imminente di Pablo Mari all'Al Hilal, rilanciata in serata: il centrale spagnolo è pronto a passare in Arabia Saudita, nella squadra in cui allena Simone Inzaghi, e la Fiorentina incasserà un paio di milioni di euro dal cartellino dell'ex Monza.