La Juventus su Gudmundsson: per i bianconeri è un’alternativa a Chiesa

La Juventus pensa anche ad Albert Gudmundsson. Stando a quanto riporta Sky Sport, i bianconeri stanno proseguendo il proprio pressing per riportare a Torino Federico Chiesa, trattativa che però continua a non sbloccarsi col Liverpool. Per questo, riferisce l'emittente, la Vecchia Signora inizia a sondare anche piste alternative: tra queste, Yannick Ferreira Carrasco - ora all'Al Shabab - , Daniel Maldini - in uscita dall'Atalanta - e l'islandese della Fiorentina, che però i viola non hanno intenzione di cedere.