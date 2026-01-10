L’agente di Dragusin snobba la Fiorentina: “Non era la strada giusta”

Radu Dragusin è in procinto di passare alla Roma. Il difensore rumeno andrà nella Capitale in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, dopo essere stato cercato anche dalla Fiorentina. E proprio dell'interesse dei viola ha parlato stasera Florin Manea, agente del giocatore che non le ha mandate a dire riguardo al club di Commisso: "I gladiatori stanno bene a Roma", le sue parole prima di esprimersi sull'eventuale passaggio alla Fiorentina: "Non era la strada giusta", le dichiarazioni alla Rai.