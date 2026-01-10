L’agente di Dragusin snobba la Fiorentina: “Non era la strada giusta”
Radu Dragusin è in procinto di passare alla Roma. Il difensore rumeno andrà nella Capitale in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, dopo essere stato cercato anche dalla Fiorentina. E proprio dell'interesse dei viola ha parlato stasera Florin Manea, agente del giocatore che non le ha mandate a dire riguardo al club di Commisso: "I gladiatori stanno bene a Roma", le sue parole prima di esprimersi sull'eventuale passaggio alla Fiorentina: "Non era la strada giusta", le dichiarazioni alla Rai.
Il Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadradi Alberto Polverosi
1 Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
FirenzeViolaBrescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
