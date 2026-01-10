FirenzeViola Brescianini è aria fresca a centrocampo, ma il mercato è solo all'inizio. Baldanzi, Dragusin, Gud, Fortini, Dominguez e Fazzini: occhio agli intrecci con Roma e Bologna

La novità Brescianini, l’attesa per il via ufficiale all’era Paratici e la vigilia di un’altra partita fondamentale. L’anno nuovo ha già portato un po’ d’aria nuova (e più fresca) al Viola Park dove la squadra di Vanoli è comunque reduce da 7 punti nelle ultime 4 sfide. Un passo non esattamente esaltante, non potrebbe esserlo dopo un girone d'andata disarmante, ma certamente promettente. E comunque diverso da quello tenuto fino alla fine dello scorso anno.

I nuovi scalpitano

Intanto ieri il nuovo centrocampista arrivato dall’Atalanta è già stato catechizzato da Vanoli e non ci sarebbe da stupirsi se in vista della sfida al Milan si guadagnasse i gradi del potenziale titolare, insieme a Mandragora e Fagioli e a discapito di Ndour e Sohm che non stanno attraversando un momento esattamente positivo. Discorso più o meno simile per Solomon, fin qui utilizzato per un totale di 46 minuti tra Cremonese e Lazio ma sempre più inserito nel gruppo, tanto da poter legittimamente sperare di guadagnarsi pure una presenza dall'inizio.

Mercato solo all’inizio

Di certo Solomon e Brescianini non saranno gli unici volti nuovi di un mercato invernale che in casa viola vedrà il nuovo coordinamento firmato Paratici. Mentre si accumulano ipotesi e opzioni, con un numero di obiettivi in crescita, i viola vengono segnalati su più di un profilo (che si tratti di De Vrij per la difesa o di Ngonge e Dominguez per la corsie esterne) a cominciare da quel Baldanzi destinato a lasciare la Roma e particolarmente considerato in casa viola

Da Roma a Bologna

E proprio in direzione Roma sembrano concentrarsi parecchie ipotesi, tanto più se i giallorossi dovessero chiudere il doppio colpo Raspadori-Zirkzee oltre che la partenza di Dovbyk. Con Baldanzi già in odore di Fiorentina anche Gudmundsson rischia di finire tra le piste considerate dai giallorossi, così come Fortini la cui stima di Gasperini non è venuta meno. Niente di definito, ma indizi lungo un asse che tra il Campo di Marte e la Capitale può diventare molto trafficato. Esattamente come le strade che collegano Firenze a Bologna, visto che oltre Dominguez pure Fabbian è apprezzato in casa viola, dove a sua volta Sartori sarebbe più che disposto a bussare magari per prelevare Fazzini.