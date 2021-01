LAFONT, Il Nantes non lo riscatterà: torna a Firenze

Si fa sempre più nebuloso il futuro di Alban Lafont. Come scrive La Nazione, il portiere classe '99 della Fiorentina dopo settimane in cui sembrava prossimo al riscatto da parte del Nantes, sembra invece ora sempre più vicino al ritorno in viola non appena terminerà la stagione. La società francese sta vivendo un momento di crisi figlia anche dei mancati pagamenti dei diritti televisivi da Mediapro alla Ligue 1. Quindi non pagherà i 7 milioni di euro del riscatto e il portiere tornerò a Firenze, probabilmente per ripartire subito.