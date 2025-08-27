La situazione Nicolussi Caviglia. C'è distanza tra domanda e offerta

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla delle trattative di calciomercato che sta portando avanti la Fiorentina in questi ultimi, frenetici, giorni di calciomercato. Oltre a Lindelof, il nome per il centrocampo resta Hans Nicolussi Caviglia e il quotidiano fa un punto sulla distanza tra domanda e offerta: il Venezia vorrebbe 12 milioni di euro, la Fiorentina al momento è pronta ad offrire 8 milioni.

Il mediano originario della Val d’Aosta e cresciuto nella Juventus accetterebbe volentieri di tornare in serie A, ed è su questo aspetto che la Fiorentina è pronta a far leva, ma intanto il club veneto pare poco propenso a concedere sconti. Di certo nel reparto mediano sia Richardson sia Bianco (che secondo il quotidiano probabilmente è destinato a finire all’estero) restano in bilico.