Parisi rinnova ma la conferma non è certa: il punto del Corr.Sport

Nonostante la volontà della Fiorentina di confermare Niccolò Fortini che aveva aperto a una possibile cessione di Fabiano Parisi, come riporta il Corriere dello Sport - Stadio stamani l'esterno mancino è pronto a rinnovare con il club gigliato fino al 2029. Secondo il quotidiano questa mossa però non porterebbe alla conferma sicura del calciatore nella rosa di Pioli, anzi, permetterà al club di Rocco Commisso di avere più forza in ambito di mercato, visto che il classe 2000 potrebbe doversi trovare una nuova sistemazione entro la fine della sessione estiva.
