Torino, faccia a faccia tra Baroni e la squadra in vista della Fiorentina
"La scossa di Baroni, squadra a rapporto e patto per domenica: sarà vero Toro" scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito dei granata reduci dalla roboante sconfitta contro l'Inter e in vista della Fiorentina. Dopo il tonfo con l'Inter faccia a faccia al Filadelfia. Il tecnico chiede responsabilità contro la Fiorentina si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano sportivo, con la squadra che vuole ripartire dopo il 5-0 di San Siro e domenica ospiterà la Viola per ripartire subito in campionato. Sono questi i concetti ripetuti dall'allenatore nel confronto avuto ieri mattina prima dell'allenamento con i suoi giocatori.
Rassegna stampa
Tutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Si accende il mercato intorno a Comuzzo. Lindelof (o Leite) e Nicolussi Caviglia nel mirino, con la permanenza di Fortini può arrivare Lamptey e partire Parisi nonostante il rinnovo
Copertina
Lorenzo Di Benedetto - Tutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo Giorgetti - Ranieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Mario Tenerani - Stiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
