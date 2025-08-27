Torino, faccia a faccia tra Baroni e la squadra in vista della Fiorentina

"La scossa di Baroni, squadra a rapporto e patto per domenica: sarà vero Toro" scrive oggi La Gazzetta dello Sport a proposito dei granata reduci dalla roboante sconfitta contro l'Inter e in vista della Fiorentina. Dopo il tonfo con l'Inter faccia a faccia al Filadelfia. Il tecnico chiede responsabilità contro la Fiorentina si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano sportivo, con la squadra che vuole ripartire dopo il 5-0 di San Siro e domenica ospiterà la Viola per ripartire subito in campionato. Sono questi i concetti ripetuti dall'allenatore nel confronto avuto ieri mattina prima dell'allenamento con i suoi giocatori.