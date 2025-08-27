La designazione arbitrale per Torino-Fiorentina: dirige Abisso. Mazzoleni al Var

La designazione arbitrale per Torino-Fiorentina: dirige Abisso. Mazzoleni al VarFirenzeViola.it
Oggi alle 13:23Primo Piano
di Redazione FV

Sono già state ufficializzate le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend. La partita tra Torino e Fiorentina, in programma domenica 31 agosto con fischio d'inizio alle 18.30, è stata affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, con quarto uomo Ayroldi. Per quanto concerne invece il VAR, sarà Paolo Silvio Mazzoleni mentre il suo assistente sarà Dionisi