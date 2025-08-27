La Nuova Venezia: accordo saltato per Nicolussi Caviglia. Ecco perché

La Nuova Venezia scrive della trattativa tra Fiorentina e Venezia per Hans Nicolussi Caviglia e parla addirittura di affare saltato proprio quando sembrava tutto fatto per il passaggio del centrocampista in viola. La brusca frenata sarebbe arrivata a cinque giorni dalla fine del calciomercato dopo che i club avevano definito l'operazione con un accordo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Sempre calcolando che il 10% dell'importo avrebbe poi dovuto essere versato nelle casse della Juventus che ha mantenuto una percentuale sul cartellino.

La dirigenza viola però, riporta il quotidiano, dopo una nuova conference call, ha modificato la proposta che la dirigenza veneziana non ha accettato il prestito oneroso di 500 mila euro più un diritto di riscatto senza obbligo. A queste condizioni l'affare non si farà con il Venezia deciso a non fare un passo indietro.