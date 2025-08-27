Bagnulo: "Lindelof, esperienza e qualità. È da Fiorentina, ecco perché"

Gianluigi Bagnulo, voce di Sky Sport soprattutto per le competizioni internazionali, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare del mercato viola e del potenziale acquisto di Viktor Lindelof: "Mi è piaciuto molto. Credo possa essere aggiustata qualcosina in questi giorni conclusivi ma mi è piaciuto. Ho una perplessità grossa sulla spesa per Piccoli, non per il giocatore che è forte ma non da acquisto più caro della storia. Mi pare esagerato per quello che ha dimostrato fino a questo momento. penso che sia un acquisto fatto nella prospettiva di perdere Kean la prossima estate. Il ragionamento penso sia questo, ma la cifra è spropositata per quello che vale ad oggi il giocatore. Se penso che l'acquisto più caro della storia viola sia Piccoli, la cosa mi spiazza. Resta il fatto che, guardando solo il valore del giocatore, è un ottimo acquisto per un'ottima sessione di calciomercato".

Cosa ne pensa di Lindelof?

"È un giocatore che ha enorme esperienza, molto forte di testa ed è molto affidabile per il nostro campionato. Non può più fare 40 partite in un anno. Ha 31 anni, è ancora nel pieno della sua carriera, però ha avuto tanti infortuni negli ultimi anni. L'anno scorso ha giocato 20 partite, ma quando lo prendi lo devi inserire in un contesto di rotazioni. Quindi perfetto per una squadra come la Fiorentina. Le partite che giocherebbe in viola sarebbero un valore aggiunto enorme. Ha tanto spessore e potrebbe guidare la difesa".

